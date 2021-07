Jorginho, l’agente svela il segreto del rigore che ha steso la Spagna

Jorginho infallibile dagli 11 metri. Contro la Spagna l’ennesimo gioiello. L’agente dell’ex Napoli svela il suo segreto.

Con il suo rigore ha fatto vivere agli italiani un’altra notte magica. Prosegue l’Europeo da favola di Jorginho, tra i principali protagonisti della Nazionale che domenica alle ore 21 affronterà in finale la vincente tra Inghilterra e Danimarca. Dal dischetto il centrocampista in forza al Chelsea ha completamente spiazzato il portiere della Spagna Unai Simòn, confermando la sua proverbiale freddezza dagli 11 metri. Una specialità che aveva iniziato a mettere in mostra già ai tempi dell’Hellas Verona.

Jorginho perfetto dagli 11 metri, l’agente svela il suo segreto

Ma quale è il suo segreto? A svelarlo è stato oggi l’agente dell’italo-brasiliano, Joao Santos, ai microfoni di ‘Radio Marte’: “Lui calcia quel tipo di rigore in allenamento almeno 30-40 volte al giorno, gli riesce in automatico ormai”. Il nome di Jorginho è finito nei radar dei principali top team del continente ma strapparlo al Chelsea non sarà facile. “Proposte per il ragazzo? Oggi la valutazione di Jorginho è di circa 50 milioni. Se arriva una squadra…Ovviamente ha fatto tante finali. Qualche club mi ha chiamato? Sì ma il nostro primo pensiero è parlare con Marina Granovskaia per il rinnovo”.

In caso di vittoria dell’Europeo l’ex Napoli, che in stagione ha già conquistato la Champions League, rientrerebbe a pieno titolo nella lista dei possibili vincitori del Pallone d’Oro. “Sicuramente questo – ha detto il procuratore – è un momento molto importante della sua carriera, lo aspettava da 20 anni”.