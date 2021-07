Italia-Spagna, Chiesa rivela la premonizione di Mancini

Federico Chiesa, in gol in Italia-Spagna, rivela la premonizione di Mancini nell’intervallo della semifinale di Euro 2020

Lo spiraglio che si apre, Chiesa che si avventa sul pallone, il tiro e la gioia azzurra. L’attaccante dell’Italia è andato a segno nuovamente a Wembley come già fatto in occasione degli ottavi di finale contro l’Austria. Un segno del destino con la speranza che il proverbio del non c’è due senza tre si confermi per la finalissima di domenica sera. Inghilterra o Danimarca si saprà questa sera, ma forse Roberto Mancini può dare qualche anticipazioni. Almeno sentendo lo stesso Chiesa che nel post gara ha rivelato come il commissario tecnico abbia previsto tutto e preannunciato all’esterno della Juventus il suo gol all’intervallo.

Italia-Spagna, Chiesa sul gol: “Mancini lo aveva predetto”

Federico Chiesa che trova lo spazio davanti a sé e trafigge la difesa della Spagna. Tutto già previsto da Roberto Mancini che nell’intervallo ha proprio parlato con la squadra spiegando che ci sarebbero stati gli spazi per fare male.

“Negli spogliatoi Mancini ci ha spiegato che la Spagna ci avrebbe lasciato degli spazi”. Proprio quello che è accaduto nel contropiede portato avanti da Insigne e concluso da Chiesa dopo che la retroguardia spagnola era riuscita a fermare Immobile. “Mi sono lanciato nello spazio e poi sono rimasto lucido per fare gol”, le parole di Chiesa. E chissà che Mancini non sappia ancora quel che accadrà nella finale di Wembley. Sperando che domenica possa esserci la stessa gioia di ieri sera.