Il Napoli svela con Spalletti le sue inusuali pettorine di allenamento

Il Napoli ha presentato oggi il nuovo tecnico Luciano Spalletti. Tanti i temi trattati in conferenza stampa dal nuovo allenatore

Il neo allenatore del Napoli Luciano Spalletti è stato ufficialmente presentato ai media ed ha parlato in vista della prossima stagione. L’ex tecnico di Inter e Roma ha commentato la rosa ed ha svelato tra l’altro anche un aneddoto sulla sua nuova avventura.

Nel corso della conferenza stampa Spalletti ha chiarito che sulle maglie di allenamento del Napoli ci sarà una scritta motivazionale, pronta a caricare gli azzurri in vista del nuovo campionato. Si tratta di una scritta che tutti i tifosi del club campano conoscono molto bene.

Il Napoli e quella particolare frase

La frase ‘Sarò con te… E tu non devi mollare” è ormai storico coro che i tifosi azzurri cantavano negli ultimi tempi allo stadio per incitare i tifosi. In conferenza stampa il tecnico ha voluto celebrarla con le seguenti dichiarazioni:

“Mi piace lo slogan ‘sarò con te’, è stata la canzone di battaglia per tante gare. Quello è un grido di appartenenza che non dovrebbe mai mancare, è una mano forte che ti dà la città e noi dobbiamo meritare di vestire questa maglia. In questa città quasi tutti tifano il nostro club e quindi noi dobbiamo restituire questo amore”