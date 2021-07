Chiellini ha svelato i motivi dell’indimenticabile siparietto con Jordi Alba

E’ arrivata finalmente la spiegazione. Giorgio Chiellini ha svelato i motivi dietro il siparietto in occasione dei calci di rigore durante Italia-Spagna.

Protagonista indiscusso dell’Italia che vince, convince ed è arrivata alla fine degli Europei. Giorgio Chiellini rappresenta, di fatto, uno dei pilastri della corazzata di Roberto Mancini. Difensore dall’esperienza maturata all’interno di un contesto di livello come la Juventus, ma soprattutto uomo di grande personalità, la stessa che è riuscito ad imprimere a tutta la squadra azzurra. Una difesa che è sembra (quasi) impenetrabile, e largo merito è proprio di Chiellini e di effetto motivazionale che ha avuto anche nei confronti dei compagni.

E cosi, ancora durante la semifinale contro la Spagna, proprio quello di Chiellini è stato un lavoro importante, decisivo. Carisma ed esperienza da vendere, un mix vincente per uno che ha già vinto tanto anche con il suo club.

Un siparietto particolare, poi, è andato in scena proprio nel momento dei calci di rigore (vinti contro la Spagna) è che ha visto proprio protagonista Chiellini, e dall’altra parte il capitano della ‘Roja’ Jordi Alba.

Chiellini ed il siparietto con Jordi Alba, ecco la verità

Cosi, in un momento di grande tensione come quello che ha preceduto i calci di rigore, le telecamere hanno immortalato il siparietto con Chiellini e Jordi Alba alle prese con la monetina per decidere da quale lato battere i rigori finali. Il direttore di gara, Brych, ha dovuto tirare per ben due volte la monetina, provocando ilarità ed anche qualche polemica.

Chiellini ha parlato sui canali social della nazionale in queste ore, svelando cosi la verità sul siparietto immortalato dalle telecamere: “Dovevamo decidere le curve dove battere il rigore e l’arbitro ha detto: ‘Rosso da una parte e blu dall’altra. Quando è uscito il Rosso probabilmente si era confuso Jordi Alba pensando di aver vinto lui il sorteggio e così gliel’ho fatto notare scherzando”, ha spiegato il difensore italiano, motivando cosi il pugnetto dato al capitano della nazionale che ha fatto storcere il naso a qualcuno in terra spagnola.

I due, tra l’altro, si sono abbracciati praticamente un istante dopo, stemperando cosi gli animi e dando anche un segnale ulteriore di distensione, ovemai non fossero bastati i sorrisi di Chiellini ed il direttore di gara al momento dell’episodio frainteso.