Mourinho ha spiegato la scaltrezza di Chiellini con Jordi Alba

Il tecnico della Roma Mourinho ha detto la sua sull’episodio che ha visti coinvolti Chiellini e Jordi Alba prima dei rigori di Italia-Spagna

“Mentiroso mentiroso”, l’immagine di Giorgio Chiellini che, traduzione alla mano, dà del bugiardo a Jordi Alba ha fatto il giro d’Europa. Il difensore della Juventus e della Nazionale e il terzino sinistro del Barcellona e della Spagna sono stati i protagonisti di questo curioso siparietto avvenuto prima dei tiri dal dischetto che hanno regalato all’Italia un posto per la finale di domenica sera. In realtà, lo spagnolo è stato attore non protagonista della vicenda dal momento che sembrerebbe essere rimasto in silenzio davanti alle “accuse” di Chiellini. Quale sia stata l’origine dei rimproveri del difensore non sono noti. Nel paese iberico tuttavia si sono sbizzarriti in quanto alla ricostruzione. Unanime comunque la chiave di lettura, che ha puntato il dito contro l’esperto centrale toscano. Sulla vicenda si è espresso pure José Mourinho, che a modo suo ha chiarito l’accaduto.

Italia, Mourinho sul caso Chiellini: “Non aveva pressione perché sapeva di essere soltanto il decimo rigorista”

Il neo allenatore della Roma José Mourinho ha espresso il suo pensiero senza peli sulla lingua. Nel corso del suo intervento a “TalkSport”, punzecchiato sulla questione, ha risposto con un sorriso. “Sapeva di non dover tirare il calcio di rigore quindi non aveva pressione. Chiellini sarebbe stato soltanto il decimo rigorista della squadra di Roberto Mancini. Lui aveva ottemperato al suo lavoro, adesso toccava agli altri completare la pratica”. Sebbene non lo abbia detto apertamente, l’interrogativo sollevato da Mourinho è un altro: Chiellini si sarebbe comportato allo stesso modo oppure in maniera differente se fosse stato inserito nella lista dei primi cinque? Per fortuna l’Italia ha risolto prima la contesa, evitando di prolungare ulteriormente l’ansia dei tifosi incollati agli schermi in ogni angolo della penisola.

Giorgio Chiellini è il veterano numero uno della formazione di Roberto Mancini che sta incantando gli italiani durante Euro 2020. Del difensore si era parlato in precedenza soprattutto per l’ottima prova compiuta quando è stato impegnato nella marcatura a Romelu Lukaku.