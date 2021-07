La rivelazione sul futuro di Ronaldo fa impazzire i tifosi della Juve

Il giornalista portoghese Sepulveda: “Ronaldo ha deciso di restare alla Juve, il PSG non vuole pagare lo stipendio”

Novità importanti sul futuro di Cristiano Ronaldo. Perché sul canale Twitch del giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, è intervenuto il collega portoghese Pedro Sepulveda, da sempre esperto di questioni legate a CR7. Le sue dichiarazioni che possono segnare una pietra tombale alle tantissime voci che si sono susseguite sul futuro del lusitano. “Ronaldo ha deciso di rimanere alla Juventus per un’altra stagione. Dal Paris Saint-Germain non è arrivata nessuna offerta, i parigini non sono intenzionati a pagare il suo salario”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, Ronaldo resta. Tocca ad Allegri trovare la chimica con Dybala