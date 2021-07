Il tecnico Sarri avvisa Lotito: ha un problema da risolvere

La Lazio dovrà capire come sbrogliare la matassa dell’assenteismo di Luis Alberto e nel frattempo ne parla anche Sarri in conferenza stampa.

Maurizio Sarri è stato presentato quest’oggi in conferenza stampa come nuovo allenatore della Lazio. Il tecnico, che ha già diretto in Serie A Empoli, Napoli e Juventus, si è detto entusiasta della sua nuova avventura professionale poiché le sue idee sono in linea con i progetti che la società ha in mente per la squadra biancoceleste, dopo l’addio di Simone Inzaghi, passato nel frattempo all’Inter.

Lazio, Sarri si presenta e parla del problema Luis Alberto

Mentre Sarri ha deciso di non accentuare di già nessuna possibile rivalità con Mourinho, finito sulla panchina della Roma, non si risparmia su Luis Alberto. Il calciatore spagnolo è diventato un caso per la Lazio, poiché non ha risposto alla convocazione del club e non si è ancora presentato a Formello per l’inizio della nuova stagione sportiva. La verità si nasconde sicuramente dietro le faccende di calciomercato. Il giocatore, infatti, vorrebbe trasferirsi altrove e affrontare un’avventura magari più competitiva, ma la Lazio non vorrebbe cederlo né sembrano essere giunte offerte concrete.

In merito il nuovo allenatore ha commentato: “Luis Alberto è un problema della società. Dal punto di vista morale mi aspetto che arrivi e parli con me e con la squadra. Se ci convince, il problema svanisce, altrimenti dovrà chiedere scusa sia a me che ai compagni”. Vedremo se l’invito del mister sarà in qualche modo accolto dal giocatore.