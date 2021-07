Addio Serie A: il talento italiano può finire in Premier League

La Serie A rischia di perdere uno dei propri pezzi pregiati. Duello tra due squadre di Premier League per il cartellino di Pierluigi Gollini.

La Serie A potrebbe salutare Pierluigi Gollini. Il portiere dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, grazie alle ultime ottime stagioni, ha attirato su di sé i riflettori dei top club d’Europa. Pare tutto pronto per il definitivo salto di qualità che consentirebbe all’estremo difensore del club bergamasco di trasferirsi in Inghilterra. In Premier League, infatti, sono diverse le squadre che l’hanno messo nel mirino.

Calciomercato Atalanta, Gollini saluta la Serie A?

Dopo l’arrivo di Juan Musso dall’Udinese, l’Atalanta potrebbe sacrificare uno dei protagonisti della sua storia recente. Pierluigi Gollini, infatti, potrebbe partire in estate. Sulle sue tracce c’è da tempo la Lazio, ma anche la Fiorentina gli ha messo gli occhi addosso.

Come riferisce ‘Sportmediaset’, però, l’ipotesi più ghiotta pare essere quella dell’addio alla Serie A. Everton e Tottenham, infatti, sono pronte al duello di calciomercato per il cartellino dell’estremo difensore dell’Atalanta. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma non è da escludere l’inserimento di nuovi club nelle prossime settimane.