Italia-Inghilterra, l’inaspettato elogio di Kane agli azzurri

L’attaccante inglese Harry Kane ha rilasciato interessanti dichiarazioni in vista della finale dell’Europeo in programma domani

La finale degli Europei è in programma domani sera a Wembley con milioni di tifosi inglesi in attesa e nella speranza di poter vincere il primo europeo della propria storia. La squadra di Southgate è carica e nonostante l’assenza dell’ultim’ora di Foden è pronta per sfidare l’Italia di Roberto Mancini.

La stella inglese è senza dubbio Harry Kane, centravanti del Tottenham e leader della Nazionale dei Tre Leoni. Il forte bomber è pronto per provare a vincere il primo titolo con la nazionale, regalando ai tifosi un vero e proprio sogno.

Belle parole di Harry Kane per l’Italia

Kane era l’uomo più atteso ad inizio Europeo ma ha avuto un inizio europeo abbastanza difficile. Solo nella fase ad eliminazione diretta è esploso realizzando reti decisive. Attraverso il sito ufficiale dell’Uefa Kane ha parlato della sfida con l’Italia elogiando in particolare due azzurri:

“Chiellini e Bonucci sono grandi difensori. Sanno dove stare e sono in grado di leggere bene il gioco. Sono due guerrieri, quindi mi aspetto una grande battaglia”. I difensori bianconeri della Nazionale sono avvisati, Kane è pronto a dare battaglia.