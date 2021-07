Milan, il terzino del futuro può arrivare dalla Serie B

Mercato di consolidamento per il Milan: il terzino Giuseppe Pezzella del Parma può portare un’alternativa per Theo Hernandez

Spunta un nome nuovo nel mercato del Milan, In particolare, per il ruolo di terzino. Come ha rivelato la redazione di ‘Sky Sport’, Maldini e Massara hanno messo nel mirino Giuseppe Pezzella, laterale del Parma. Secondo il retroscena venuto fuori dalla ricostruzione dell’emittente satellitare, l’esterno era già stato trattato nel corso della scorsa settimana, con un esito che sembrava abbastanza avviato verso il closing.

Emerge, però, che gli uomini mercato rossoneri hanno chiesto del tempo necessario per alcune riflessioni sul possibile business. Le basi, però sono solide e potrebbero condurre ad una chiusura in tempi rapidi con Pezzella che diverrebbe l’alternativa a Theo Hernandez sulla fascia mancina.

Pezzella al Milan: si lavora al closing con il Parma

Pezzella, 23 anni, ha mostrato ottimi numeri nonostante la retrocessione in cadetteria con il Parma. Il suo agente, Mario Giuffredi, ha più volte sottolineato come crede fermamente nelle capacità del laterale Mancino napoletano ed il percorso in una grande squadra è quello che è stato immaginato per continuare l’iter di una carriera che ha già visto tappe importanti.

Nonostante la giovane età, infatti, Pezzella ha giocato nell’Udinese, nel Palermo, nel Genoa e nel Parma appunto. Ed ora si avvicina la possibilità di essere l’alternativa a Theo Hernandez nel Milan impegnato in Champions League ed in campionato.