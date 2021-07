Il sorprendente annuncio dell’agente di Hakimi che nessuno si aspettava

Achraf Hakimi è da poco andato al PSG ma l’agente svela un retroscena sul Real Madrid, club nel quale il giocatore sogna di tornare.

È stato appena ceduto dall’Inter al Paris-Saint Germain ma Achraf Hakimi ha altre ambizioni, sul fronte del calciomercato. Il trasferimento in Francia è solo una tappa di passaggio per il calciatore marocchino, la cui ambizione è quella di tornare al Real Madrid, club nel quale è cresciuto professionalmente.

Hakimi, l’agente: “Sogna il Real Madrid”, poi il retroscena

Alejandro Camano, procuratore del terzino, ai microfoni di ‘Onda Cero’ durante la trasmissione ‘El Transistor’ ha commentato l’affare concluso ma ha anche parlato del futuro: “Ci riserviamo il desiderio e il sogno che Achraf torni al Real Madrid, perché è nato nel Real, cresciuto a Madrid e come meta finale, un giorno, gli piacerebbe giocare nel Real Madrid”.

L’agente ha poi rivelato alcuni dettagli sulla trattativa che ha portato il calciatore al PSG. Si è trattato della prima grande cessione estiva dell’Inter per 60 milioni di euro più 11 milioni di bonus, mentre Hakimi ha firmato un quinquennale: “Il Real poteva pareggiare l’offerta, ma non l’ha fatto, anche se per un attimo sia io che il giocatore abbiamo avuto l’illusione che si potesse tornare in Spagna. Chelsea? Anche loro ci hanno pensato, ma il fatto che siano diventati campioni d’Europa forse li ha fatti tornare sui propri passi”.