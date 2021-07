I due acquisti che la Juventus è convinta di aver già fatto

La Juventus si ritrova due acquisti per la prossima stagione che non si aspettava di fare: per Allegri un duplice possibile rinforzo

Tutto fermo, un po’ per gli Europei e un po’ perché sarà un’estate all’insegna della cautela. Il mercato, almeno quello della Juventus, non ha registrato ancora scossoni. Allegri aspetta i rinforzi e di conoscere quale sarà il futuro di alcuni dei suoi calciatori: per Ronaldo e Dybala soprattutto una decisione definitiva sarà presa a breve e dopo si potrà ragionare su quel che sarà. Si cerca Locatelli, ma con il Sassuolo si entrerà nel vivo dalla settimana prossima. Intanto tra i posti da occupare c’è quello di vice Szczesny, visto l’addio di Buffon, così come serve un’alternativa ad Alex Sandro. Proprio da questo punto di vista la Juventus potrebbe avere già due ‘acquisti’ in casa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Perin e Pellegrini possono restare

Per il portiere, infatti, il ruolo di dodicesimo potrebbe essere occupato da Mattia Perin, tornato dal prestito al Genoa. L’ex rossoblù vorrebbe una squadra dove poter giocare titolare, ma secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ potrebbe restare anche a Torino ed accettare il ruolo di secondo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, il nuovo obiettivo di Allegri gioca in Serie A: serviranno 50 milioni

Quello che potrebbe accadere anche per Luca Pellegrini. Anche lui di rientro dal prestito al Cagliari, potrebbe essere testato in ritiro da Allegri come vice Alex Sandro. In un mercato reso complicato dalla crisi economica dovuta al Covid, riuscire a trovare rinforzi stesso in casa potrebbe essere importante per riservare il budget su pochi ma buoni acquisti. La Juventus ci pensa: Perin e Pellegrini aspettano.