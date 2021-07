Italia, il messaggio social di Boris Johnson che sa di gufata

Sui social il messaggio provocativo di Boris Johnson in vista della finale di EURO 2020 tra Italia e Inghilterra a Wembley.

Non è mai stato uno sfrenato appassionato di calcio, ma Boris Johnson, premier inglese, è cambiato molto nell’ultimo periodo ed è al seguito dell’Inghilterra passo dopo passo, fino alla finale di Wembley contro l’Italia per EURO 2020. Il suo coinvolgimento è cominciato con la questione Superlega, essendo stato il primo praticamente ad osteggiarla come governo e al coro poi si sono uniti club e altri premier.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

EURO 2020 – Italia-Inghilterra, il messaggio social di Boris Johnson

“Sta tornando a casa”, ha scritto sui social Johnson, riferendosi al trofeo degli Europei. Il premier ha indossato anche la maglia dell‘Inghilterra per mostrare il suo tifo sfrenato nell’occasione, mentre la foto che ha condiviso su Facebook lo vede coi pollici verso l’alto mentre lo sfondo è quello della bandiera nazionale. Il tutto come se la coppa fosse stata già assegnata ed il match già vinto dagli inglesi.

LEGGI ANCHE >>> “È quasi a casa”: l’Inghilterra è sicura di aver già vinto

In effetti l’entusiasmo è alle stelle, ma lo è anche per la formazione di Roberto Mancini. L’Italia si è qualificata per la finale praticamente da imbattuta e, sebbene ai nastri di partenza non fosse stata indicata da nessuno come la favorita per la vittoria finale, il percorso compiuto è stato convincente oltre che vincente. La sensazione è che sarà un duro confronto per almeno 90′ durante i quali indubbiamente il vantaggio inglese sarà quello di avere il pubblico dalla sua. L’Italia potrà però contare sull’appoggio dell’intera Europa e anche dei paesi oltreoceano: l’Argentina freme per seguire la partita. D’altronde il numero 10 è il napoletano Insigne, con un tatuaggio di Maradona, che mostrerebbe volentieri agli inglesi.