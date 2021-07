“È quasi a casa”: l’Inghilterra è sicura di aver già vinto

Entusiasmo alle stelle per l’Inghilterra che sente di avere in pugno il trofeo di EURO 2020 a discapito dell’Italia. Anche in tv arrivano dei segnali in tal senso.

L’Inghilterra è convinta di portare a casa il trofeo di EURO 2020. Non ha alcun dubbio sulla riuscita della finale di Wembley contro l’Italia, anche perché la squadra di casa potrà contare sull’apporto del pubblico, in percentuale decisamente superiore agli italiani, ai quali sono destinati circa 15.000 tagliandi.

Italia-Inghilterra, per SKY Uk gli inglesi hanno già vinto EURO2020

‘Sky Sports UK’ ha inaugurato un conto alla rovescia, scrivendo “È quasi a casa”, in riferimento al fatto che la coppa sarà presto in bacheca, secondo le loro sensazioni. A pubblicare il post con questa immagine è stata la giornalista Hayley McQueen ma i commenti sotto la foto in realtà sembrano meno ottimistici dello spirito dell’emittente. In molti, infatti, mettono in dubbio che sarà un compito facile fermare la squadra di Mancini e tanti italiani poi si sono fatti sentire sbeffeggiando questo eccesso di sicurezza.

Nel frattempo, la Nazionale di Mancini in bolla dopo la positività di alcuni giornalisti al coronavirus ha lasciato il ritiro di Coverciano. La squadra è arrivata a Londra in preparazione del match. Indipendentemente dal risultato, tutti i membri dello staff di Mancini e i calciatori lunedì saranno al Quirinale, invitati da Sergio Mattarella, presidente della Repubblica per celebrare i grandi successi stagionali dell’Italia. Sarà presente anche il tennista Matteo Berrettini, che poche ore prima che l’Italia scenda in campo e a pochi km di distanza, sfiderà nella finale di Wimbledon il numero 1 al mondo, Novak Djokovic. Fine settimana di pura adrenalina per l’Italia.