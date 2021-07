I giorni decisivi per il futuro di Dybala sono appena iniziati

Secondo Sky Sport, il ds della Juve, Cherubini, al lavoro per l’incontro con l’agente di Dybala: si stringe per il rinnovo

Come riporta la redazione mercato di ‘Sky Sport’, la Juve sta provando a stringere il cerchio per Paulo Dybala. L’argentino ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2022. Secondo quanto rivelato dall’emittente, il rinnovo del fantasista è una priorità per il club bianconero e presto arriveranno i giorni cruciali. Federico Cherubini, nuovo ds del club bianconero, ha avviato i contatti con il calciatore, da lontano per il momento. Poi, quando Dybala tornerà a Torino per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri, allora la trattativa entrerà nella fase più calda. Ci sarà anche l’agente della Joya, con la Juve che vuol trovare un’intesa al più presto.

Dybala, la Juve vuole blindarlo al più presto

Sempre seguendo le indiscrezioni rivelate da Sky Sport, la Juve vuole avere la certezza di un attaccante per il futuro. Cristiano Ronaldo ha un solo anno di contratto, Dybala idem ed Alvaro Morata è in prestito e resta da capire se il club eserciterà il riscatto.

Con il rinnovo dell’argentino, la Juve vuol mettere una base solida per il proprio reparto avanzato. Un tassello sul quale la stessa società aveva puntato molto proprio mentre alla guida dei bianconeri c’era Allegri, il tecnico ritornato dopo la difficile annata a guida Andrea Pirlo.