Juve, addio al sogno in difesa: il giocatore verso il rinnovo

La Juve è al lavoro per ringiovanire la difesa, ma potrebbe sfumare Nikola Milenkovic, vicino al rinnovo con la Fiorentina

Uno degli obiettivi principali della ‘nuova’ Juventus di Max Allegri è provare a svecchiare il reparto difensivo, trovando sostituti adeguati che possano, prima o dopo, prendere il posto di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Dopo De Ligt la società bianconera è al lavoro per rinforzarsi e guarda con attenzione in Serie A.

Uno degli obiettivi primari della Juve è senza dubbio Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina che, nonostante la giovane età, ha già una grande esperienza in ambito nazionale. I bianconeri osservano da tempo, ma le cose sembrano complicarsi.

Juve, piace il centrale serbo

Milenkovic è in scadenza di contratto a Giugno 2022, ma la Fiorentina è al lavoro per blindarlo. Come riporta La Nazione, quotidiano sempre molto vicino alla società gigliata, la società guidata da Rocco Commisso non vuole rinunciare al centrale serbo ed è pronta ad offrire un ricco adeguamento di contratto.

La Juventus stava pensando di presentare un’offerta, ma la Fiorentina ascolta solo ricche offerte ed al momento la maggior parte del tesoretto bianconero sul mercato verrà utilizzato per un centrocampista con la società che ha già dichiarato che non verranno effettuati altri ingenti sforzi.