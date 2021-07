Argentina, De Paul dopo la finale ha fatto infuriare tutti i napoletani

De Paul, reduce dalla vittoria della Copa America contro il Brasile, è stato sicuramente uno dei protagonisti argentini della competizione.

L’Argentina ha conquistato la Copa America, battendo il Brasile in finale. Non succedeva dal 1993. Tra i protagonisti della partita, ma anche dell’intera competizione, da menzionare è senza dubbio Rodrigo De Paul, che il campionato italiano conosce molto bene. Il centrocampista, ormai a un passo dall’addio all’Udinese per approdare all’Atletico Madrid, ha dichiarato sulla vittoria: “Questa Copa America è più di quanto sognassimo. Sono felicissimo”.

De Paul omaggia Messi come il migliore di sempre.

Trasportato dall’entusiasmo, però, De Paul ha lasciato una dichiarazione che è andata contro tendenza rispetto all’omaggio che nel corso di tutta la serata è stato rivolto a Diego Armando Maradona. Il fenomeno dell’Argentina e del Napoli, venuto a mancare solo qualche mese fa, è infatti sempre stato considerato da tutti il miglior giocatore di sempre.

Omaggio che invece De Paul ha preferito rivolgere al suo connazionale Lionel Messi: “Lionel Messi, per come la vedo io, è il migliore calciatore di tutti i tempi“. Un’affermazione questa che ha fatto storcere il naso a molti, in particolare ai tifosi del Napoli legatissimi alla figura de El Pibe de Oro.