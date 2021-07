Il Napoli sgancia la bomba: il messaggio al Real manda in tilt i social

Il Napoli condivide un tweet per errore, ovvero la chiave di ricerca ‘Isco’ su Google. Esplode allora la bomba di mercato: azzurri sul giocatore del Real Madrid?

Mentre l’Italia è col fiato sospeso in attesa della finale di EURO 2020 tra la Nazionale di Mancini e l’Inghilterra di Southgate a Wembley, il Napoli sembra molto attivo sul fronte del calciomercato, al punto che lancia forse involontariamente una miccia pronta ad accendersi ancor di più nei prossimi giorni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Isco al Napoli? Tweet galeotto della società azzurra

La società azzurra, infatti, ha improvvisamente pubblicato e poco dopo cancellato un tweet che mostra la chiave di ricerca “Isco” su Google. Si tratta di un’erronea condivisione della ricerca che qualcuno dalla società stava inevitabilmente facendo su internet. Probabilmente la società di De Laurentiis si potrebbe riscoprire interessata al centrocampista offensivo, ormai in uscita dal Real Madrid: Carlo Ancelotti gli avrebbe fatto sapere di non ritenerlo fondamentale per il suo progetto tattico.

LEGGI ANCHE >>> Juve, no a Ronaldo: il top club punta un’altra stella mondiale

Al momento in Italia è il Milan che lavora sul profilo di Isco. Pare infatti che nelle ultime ore ci sia stata un’accelerata nei sondaggi e che i rossoneri stiano cercando di capire le condizioni economiche per sedersi a trattare. Il problema principale è relativo all’ingaggio, poiché Isco ne chiederebbe 9 e il Milan a queste condizioni non può trattare. Va da sé che nemmeno il Napoli potrebbe, soprattutto considerato il ridimensionamento che ha in piano la società azzurra.