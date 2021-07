Italia, Chiesa sanguina e commuove i tifosi: lo scatto è virale

Forte e significativa l’immagine di Federico Chiesa che cerca di stringere i denti per non lasciare il campo durante Italia-Inghilterra, finale di EURO 2020.

Fino all’ultimo. Federico Chiesa, tra i calciatori sicuramente più in vista degli Europei del 2020, è stato stoico. Nonostante le difficoltà, è rimasto in campo durante la finale di Wembley contro l’Inghilterra, salvo poi l’inevitabile sostituzione.

EURO 2020, Italia-Inghilterra: Chiesa resta in campo nonostante sanguini

All’80’, infatti, l’attaccante ha rimediato un infortunio alla caviglia, che l’ha costretto a restare dolorante a terra per qualche minuto. Il ct Mancini subito ha indicato il cambio dalla panchina, ma il calciatore ha scelto di resistere. Inizialmente, infatti, ha stretto i denti ed è rimasto in campo per altri 6 minuti.

Inevitabile sostituirlo con Federico Bernardeschi quando ha cominciato vistosamente a sanguinare. Nonostante ciò Chiesa non si è lamentato: è rimasto e ha corso fin quando ha potuto. La foto della caviglia sanguinante ha già fatto il giro del mondo: è il simbolo del coraggio di questa Italia.