Italia-Inghilterra, il dato ufficiale che fa sognare i tifosi azzurri

Doccia gelida per Roberto Mancini in Italia-Inghilterra. Shaw porta avanti gli inglesi che segna il secondo gol più veloce di una finale.

Italia-Inghilterra è iniziata da pochi minuti. La finale di Euro 2020 tra la Nazionale di Roberto Mancini e quella di Gareth Southgate vede avanti la seconda. Gli azzurri, a Wembley, infatti, sono costretti a rincorrere gli avversari nel risultato. La rete di Luke Shaw in apertura di gara è stata una doccia fredda per il CT italiano che ha subito strigliato i suoi. Il laterale inglese, di proprietà del Manchester United, è il primo marcatore del match di Londra.

Fastest goal ever in a EURO final (1 minute, 57 seconds) ✅ ⚽️ Luke Shaw#EURO2020 | #ENG pic.twitter.com/FSEqkNwBk7 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

Italia-Inghilterra, il dato sul gol di Shaw

Luke Shaw ha portato i suoi in avanti nel risultato. La sua rete, propiziata da una dormita della difesa della Nazionale italiana, è stata messa a segno dopo 117 secondi dal fischio di inizio della finale degli Europei di calcio.

Il suo gol è il secondo più veloce nella storia delle finali dei Mondiali/Europei. Meglio di lui solo l’olandese Neeskens che, nel 1974, sbloccò il match tra Olanda e Germania dopo soli 87 secondi dall’avvio. In quella occasione, però, ad esultare al triplice fischio furono i tedeschi, vittoriosi per 2-1 in rimonta.