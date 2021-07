Euro 2020, la cifrà record che fa godere l’Italia e l’Inghilterra

Mediaset ha riporato le cifre del montepremi dell’Europeo che l’Uefa ripartirà tra le varie nazionali partecipanti.

Siamo tutti pronti per la finale di questa sera tra Italia ed Inghilterra. Wembley è pronto ad accogliere le due squadre che si gocheranno l’Europeo. Con la partita di questa sera si abbasserà il sipario di Euro 2020 che , rinviato di un anno causa Pandemia, ha riportato i tifosi negli stadi.

E’ stato un Europeo ricco di gol, emozioni e sorprese: una su tutte l’eliminazione della Francia agli ottavi ad opera della piccola Svizzera. E’ il tempo di tirare le somme di una manifestazione sportiva che ci ha fatto compagnia per questo mese. Euro 2020 non è stato solo il primo Europeo itinerante, ma è stato anche quello più ricco.

Un montepremi fastastico per la nazionali che hanno partecipato all’Europeo

Come riportato da ‘Mediaset’, l’Uefa dividerà tra le nazionali il fantastico montempremi di 331 milioni di euro. Italia ed Inghilterra hanno già raggiunto la quota di 25 milioni di euro. Chi vincerà la gara di questa sera guadagnerà altri 3 milioni di euro, raggiungendo la cifra totale di 28 milioni di euro.

I premi sono stati così ripartiti: 9,25 milioni per la qualificazione, 1 milione per ogni vittoria nei gironi, 1,5 per la qualificazione agli ottavi, 2,5 milioni per aver raggiunto i quarti, 4 milioni per la semifinale e 5 milioni per la finale. Parte del montepremio andrà anche ai club che hanno avuto più giocatori impegnati durante l’Europeo.