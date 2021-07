Svelata la mossa di Southgate per dare scacco matto a Mancini

Il The Sun ha pubblicato online la probabile formazione scelta da Southgate per affrontare l’Italia nella finale di questa sera.

Mancano poche ore al fischio d’inizio della finale dell‘Europeo tra Italia ed Inghilterra. L’ansia dei due paese sale sempre più per una partita che comunque vada entrerà nella storia del calcio. Gli azzurri ritornaro a disputare una finale di un Europeo dopo 9 anni, mentre gli inglesi non giocano una finale, tra Mondiali ed Europei, da ben 55 anni.

La squadra di Mancini ha entusiasmato tutti, ma in Inghilterra sono convinti d’aver già vinto la partita di questa sera. Il Wembley sarà una bolgia e la nazionale italiana non dovrà farsi impressionare. Il team allenato da Southgate non ha subito gol su azione, ma il CT potrebbe effettuare qualche cambio rispetto alla semifinale contro la Danimarca.

Southgate ha scelto di giocare con una difesa a 5

Il ‘The Sun’ ha pubblicato la presunta formazione degli inglesi di questa sera. Southgate dovrebbe inserire Trippier nell’undici iniziale al posto di Saka. L’Inghilterra, con questo cambio dovrebbe giocare con una difesa a 5: con Walker nei tre centrali insieme a Stones e Maguire. Gli inglesi dovrebbero schierarsi con un 5-3-2: con Philipps e Rice dietro a Sterling, Mount e Kane.

E’ la stessa formazione schierata da Southgate nell’ottavo di finale vinto contro la Germania. L’Italia dovrebbe giocare con gli stessi undici che hanno iniziato la semifinale contro la Spagna di Luis Enrique poi vinta ai calci di rigore. L’ansia delle due nazioni sale, ma anche la speranza di poter vincere l’Europeo.