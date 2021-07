L’Italia vince Euro 2020: it’s coming ROME!

Italia-Inghilterra finisce ai calci di rigore. La lotteria dei penalty sorride all’Italia: sono loro i campioni d’Europa. Esultanza sfegatata.

Italia-Inghilterra finisce 1-1 dopo novanta minuti di gioco. Non bastano i tempi regolamentari per decretare il vincitore di Euro 2020. La Nazionale italiana, dopo lo svantaggio lampo firmato da Luke Shaw dopo meno di due minuti di gioco, ha pareggiato i conti con Leonardo Bonucci. Allo stadio di Wembley, a Londra, nonostante la spinta dei tifosi inglesi, la Nazionale di Gareth Southgate non riesce ad andare oltre il pari nei tempi regolamentari.

Italia-Inghilterra, la sintesi del match

Il vantaggio di Shaw sembrava aver messo in ginocchio la Nazionale di Roberto Mancini, ma gli azzurri non mollano. Nella ripresa, infatti, la zampata di Leonardo Bonucci ha sistemato le cose e riportato il match in parità. Si è dovuto ricorrere ai tempi supplementari, dove gli azzurri hanno decisamente alzato il ritmo gara ed impensierito gli avversari.

Non bastano nemmeno i tempi supplementari per decretare il vincitore degli Europei di calcio. Le squadre vanno ai calci di rigore.

Rigori Euro 2020, la sequenza