Italia-Inghilterra, l’accusa dei tifosi: “Quei due sono inutili”

Italia-Inghilterra 0-1 al termine del primo tempo. Accuse social a Giovanni Di Lorenzo e Ciro Immobile: tifosi scatenati su Twitter.

Italia-Inghilterra è ferma sullo 0-1 al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. La Nazionale italiana di Roberto Mancini è sotto di un gol, messo a segno da Luke Shaw dopo meno di due minuti dal fischio d’inizio del match. Complice una dormita della difesa azzurra, gli inglesi sono avanti nel risultato nella finale di Euro 2020 a Wembley. Sulla gara, seguita da milioni di telespettatori in giro per l’Europa, si sono scatenati i social network.

Molti utenti, specialmente su ‘Twitter’, si sono sfogati sui social network al termine del primo tempo di Italia-Inghilterra, finale degli Europei di calcio. Le accuse dei sostenitori della Nazionale italiana sono indirizzate ai calciatori che hanno fatto meno bene.

In particolare, a scatenare la ‘furia’ social, sono stati Giovanni Di Lorenzo e Ciro Immobile. Il terzino della SSC Napoli è accusato di aver lasciato libero Luke Shaw in occasione del gol dello svantaggio. L’attaccante della Lazio, invece, è reo di essere avulso dalla manovra offensiva degli azzurri.

Immobile & Di Lorenzo have been absolutely nowhere in these Euros 🥴

Di Lorenzo and Emerson are so useless in this game so far

— Cosmos 🌍 🇮🇹 (@cosmos_u17) July 11, 2021