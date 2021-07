Icardi, nuova squadra italiana in arrivo? “Ci vediamo presto”

Wanda Nara ha pubblicato una storia su Instagram dove ha manifestato la sua voglia di voler visitare la città di Roma.

L’Argentina ha battuto il Brasile 1-0 grazie al gol di Di Maria ed è tornata a vincere la Copa America dopo 28 anni. Questa Copa America è il primo trofeo di Lionel Messi con la maglia della Selecciòn. Ci sono nomi eccellenti tra i calciatori non convocati dal ct Scaloni per la competizione: come Dybala ed Icardi.

Il giocatore della Juventus non è stato convocato a causa delle poche partite giocate con il team juventino nell’ultima stagione, mentre Icardi è dal 2018 che non viene chiamato da Scaloni. Wanda Nara, moglie ed agente dell’ex calciatore dell’Inter, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Italia insieme ai suoi figli. Dopo le belle parole che ha avuto per la città di Napoli, la procuratrice ha elogiato anche un’altra città italiana.

Le parole di Wanda Nara che fanno sognare i tifosi della Roma

Wanda Nara, dopo aver lasciato Napoli, ha pubblicato una storia su Instagram mentre il treno che la stava riportando a Milan sostava a Roma. L’agente ha così scritto su Intagram: “Roma Termini…Che voglia di scendere a Roma…A presto”. Parole che avranno fatto fantasticare i tifosi della Roma di un presunto arrivo in giallorosso di Icardi.

L’argentino è stato già accostato alla Roma in passato e con l’arrivo di Mourinho ogni sogno può avverarsi. Icardi nell’ultima stagione al PSG ha giocato 28 partite dove ha segnato 13 gol. L’attaccante dovrebbe rimanere a Parigi, ma si sa che le vie del calciomercato sono infinite.