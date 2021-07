Bernardeschi scatenato tra la folla: il video impazza sui social

Dopo la vittoria dell’Europeo, oggi si è sposato Bernardeschi. Il giocatore è stato protagonista di un vero e proprio show.

Se ieri è stato il giorno dei festeggiamenti per la vittoria dell’Europeo, oggi è stato il giorno del rompete le righe per la squadra di Mancini. I giocatori hanno raggiunto le proprie famiglie e si godranno qualche settimana di vacanza. L’Italia non era tra le squadre più forti, ma la coesione del gruppo ha portato gli azzurri a vincere meritatamente Euro 2020.

Tra gli uomini più fidati per Mancini c’era, sicuramente, Bernardeschi. La convocazione del giocatore della Juventus era stata molto criticata, ma il tecnico ha sempre difeso la sua scelta. Bernardeschi ha dato ragione al CT, realizzando entrambi i penalty tirati durante le lotterie dei rigori della semifinale e della finale. Per il laterale anche oggi è stata una giornata di festa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

No vabbè ma Bernardeschi campionissimo pic.twitter.com/ngmga4CUFE — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 13, 2021

Bernaderschi fa cantare tutti dopo il suo matrimonio

Bernardeschi si è sposato con Veronica Ciardi, sua compagna storica, in giornata nella sua Carrara. Lo juventino anche questa volta è stato un autentico mattatore, alzandosi in piedi sulla vettura che trasportava sia lui che sua moglie e incitando i presenti a intonare il coro: “Siamo noi, siamo noi…i campioni dell’Europa siamo noi”.

LEGGI ANCHE >>> Italia-Inghilterra, batosta dalla UEFA: aperta un’indagine

Il campione d’Europa è stato, come ieri, un vero e proprio showman. Bernardeschi era visibilmente emozionato dopo la vittoria dell’Europeo anche perché non ha trascorso un’ottima stagione con la Juventus. Il giocatore è stato relegato per quasi tutta l’annata in panchina per le scelte tecniche di Andrea Pirlo.