La ‘figuraccia’ di Chiesa lo porta in Spagna: arriva l’invito ufficiale

Federico Chiesa ufficialmente invitato in Spagna. Dopo la brutta figura sui social, interviene il sindaco di Granada Francisco Cuenca.

Federico Chiesa, dopo la vittoria di Euro 2020 con la Nazionale italiana di Roberto Mancini, si è confermato tra i migliori della competizione. Non a caso, infatti, la UEFA l’ha inserito nella Top 11 della competizione europea per Nazionale. Il calciatore azzurro, nonostante le prodezze in campo, però, ha avuto una tirata di orecchie per un evento extra calcistico. L’attaccante della Juventus, durante la registrazione di un video destinato ai social della Nazionale italiana, ha erroneamente collocato il complesso monumentale di Nasridi a Barcellona. Il monumento, però, si trova a Granada.

Chiesa, invito ufficiale a Granada

A tal proposito è intervenuto il sindaco di Granada Francisco Cuenca che ha invitato il calciatore italiano Federico Chiesa a visitare Granada ed a conoscere l’Alhambra. In una lettera aperta al calciatore ha affermato che “sarà un vero piacere regalarti due biglietti in modo che tu possa raggiungere e conoscere in prima persona quello che ha ospitato la capitale del regno di Al Andalus. E’ uno dei complessi monumentali più belli del mondo”.

Dopo essersi congratulato con lui “per la stagione sportiva che si è conclusa, in cui è stato uno dei protagonisti”, il sindaco ribadisce la posizione geografica di Granada. Cuenca, “con il desiderio che accetti l’invito che gli rivolgo volentieri”, ricorda gli stretti legami tra la sua città e l’Italia.