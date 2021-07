Roma, da Dzeko arriva un messaggio sul futuro inequivocabile

Dzeko resterà alla Roma anche la prossima stagione. Lo ha chiarito lui stesso, attraverso un’immagine postata su Instagram.

Nessun dubbio a riguardo. Il futuro di Edin Dzeko continuerà ad essere alla Roma. Lo ha chiarito lui stesso, postando su Instagram un’immagine che lo vede indossare la nuova maglia della squadra. Il tutto, accompagnato da una frase non soggetta ad interpretazioni: “Diciannovesima stagione da professionista e sempre più carico e motivato”. Subito dopo è arrivata la risposta della Roma, che ha replicato con un eloquente “Daje”.

Dzeko resta alla Roma: la foto che non lascia dubbi

Proseguirà quindi il matrimonio tra il bosniaco e il club capitolino, iniziato nell’agosto 2015 quando i giallorossi lo presero in prestito (4 milioni) dal Manchester City acquistandolo poi a titolo definitivo l’estate successiva (11 milioni). In Serie A, complessivamente, ha giocato 199 partite segnando 85 reti e servendo ai compagni 39 assist. L’attaccante, nei giorni scorsi, aveva incontrato il nuovo allenatore José Mourinho per fare il punto e capire se la Roma intendesse ancora puntare su di lui.

La risposta ricevuta, evidentemente, è stata positiva. Per sapere se tornerà ad essere lui il capitano, o se la fascia resterà a Lorenzo Pellegrini, è ancora però presto. Il tecnico portoghese, rispondendo ad una domanda sull’argomento, non si è voluto sbilanciare: “Non voglio rispondere, non devo dire cosa faccio all’interno del club. Sarò antipatico – ha detto Mourinho – ma non voglio condividere quello che faccio all’interno. La società e i giocatori dovrebbero sapere prima di tutti quella che sarà la scelta sulla fascia da capitano”.