Effetto Mourinho, ora tutti puntano sulla Roma

Scommettitori che puntano in massa sulla Roma di José Mourinho: il 42% puntano sullo scudetto dei giallorossi

I bookmakers scatenati con le previsioni sulla Serie A che sta per iniziare. E si sente fortissimo quello che si può definire l’effetto José Mourinho, da poco arrivato sulla panchina giallorossa. Gli scommettitori si sono subito attivati sulla Roma nelle scommesse sullo scudetto: la Roma, data a 12,00 su Planetwin365, travolge la concorrenza nelle preferenze degli scommettitori con il 42% delle scelte. Anche il Milan è quotato a 12,00, ma è fermo al 14% delle scommesse. Terzo posto nelle giocate per la Juventus, favorita in a 2,10 e con l’11% delle scommesse. L’Inter, vincitrice dell’ultimo scudetto, ottiene il 3% delle puntate. Atalanta e Lazio sorpassano invece i nerazzurri. Entrambe al 9% (e offerte rispettivamente a 8,00 e 35,00), mentre il Napoli (14,00) si ferma a poco più del 7%.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma-scudetto, gli scommettitori ci credono

Facile immaginare anche che le tante voci di mercato su possibili grandi acquisti fatti dalla Roma possono alimentare l’effetto della fiducia posta dagli scommettitori sulla squadra di Mourinho.

LEGGI ANCHE >>> Juve, spunta il foglio del mancato acquisto di Donnarumma: “Un rimpianto”

Resta da capire se le quote resteranno inalterate dopo che ci saranno le prime ufficializzazioni ed i primi movimenti concreti di mercato per tutti i top club della nostra Serie A.