La FIFA realizza il sogno di Napoli: arriva l’annuncio dall’Argentina

La Fifa comunica alla Federazione Argentina e alla Federazione Italiana la sua decisione: la partita per la Diego Maradona Cup si giocherà a Napoli.

Secondo quanto riportato dal giornalista Hernán Castillo, tramite TNT Sports Continental, la Fifa avrebbe preso la sua decisione in merito alla Diego Maradona Cup. Si potrebbe giocare a Napoli, coinvolgendo i vincitori della Copa America e i vincitori degli Euro2020. Le due terre del cuore dello stesso Maradona saranno quindi rivali per una notte e giocheranno nel nome del più grande giocatore di tutti i tempi.

La Nazionale Argentina, reduce dalla vittoria della Copa America al Maracanà, contro il Brasile proprio nel tempio del calcio brasiliano, dovrebbe quindi volare a Napoli per incontrare i neo campioni d’Europa, capitanati da Giorgio Chiellini.

Il fil rouge tra Italia e Argentina.

El Pibe de Oro è scomparso lo scorso 25 novembre 2020 ma è sempre stato e rimarrà sempre un filo conduttore tra Argentina e Italia. È proprio in suo onore che i sudamericani hanno proposto di giocare contro i campioni di Euro2020.

Non sarà comunque semplice trovare una data utile per disputare questa sorta di super sfida, soprattutto a causa del fitto calendario che impegnerà le nazionali in vista dei mondiali in Qatar del 2022. Sempre stando a quanto riportato da TNT Sports Continental, si potrebbe giocare tra dicembre 2021 e gennaio 2022 al Diego Armando Maradona di Napoli.