Italia campione, è scontro istituzionale: “Chi ha autorizzato la festa?”

La sfilata dell’Italia per le vie di Roma sta creando scontri e polemiche a causa degli assembramenti pericolosi che si sono creati.

L’Italia intera, neo campione d’Europa, non ha potuto fare a meno di esprimere per le strade e nelle piazze italiane la sua gioia incontenibile. Gli azzurri hanno voluto, per questo motivo, ‘incontrare’ i tifosi e girare in loro onore per le vie di Roma. L’hanno fatto al di sopra di un pullman scoperto, dopo aver conquistato il titolo a Wembley. La decisione ha però comportato non poche polemiche a causa degli assembramenti che si sono creati con migliaia di tifosi in festa.

Dopo le visite formali al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al presidente del Consiglio, Mario Draghi, gli azzurri hanno dunque deciso di non rinunciare alla sfilata. Anzi, l’hanno fortemente voluta.

Il prefetto di Roma accusa la Federcalcio.

La festa ha creato un vero e proprio scontro istituzionale. L’Europeo vinto è il simbolo di una rinascita, di una ripartenza dopo due anni difficili che hanno comportato rinunce e gravi perdite. Giusto gioire e festeggiare ma vengono contestati duramente i modi in cui tutto ciò è stato gestito. Matteo Piantedosi, prefetto di Roma, ha dichiarato al Corriere della Sera: “Avevamo negato il permesso per evitare in maniera assoluta gli assembramenti, ma i patti non sono stati rispettati“.

Il compromesso, secondo ‘Panorama’, sarebbe stato quello di montare una pedana in Piazza del Popolo. In tal modo i calciatori avrebbero salutato i tifosi, rispettando le norme per limitare il contagio. Ciò però non viene realizzato e perciò il prefetto recrimina ai giocatori la pressione fatta sia sul presidente della FIGC, Gabriele Gravina, sia sui responsabili dell’ordine pubblico di Roma.