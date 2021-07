Barella, arriva la risposta dell’Inter: “Trattativa per il rinnovo”

Secondo Nicolò Schira, esperto di mercato, l’Inter non si lascerà lusingare per Barella ma passerà alle trattative per il rinnovo

Nicolò Barella continua ad essere un calciatore particolarmente chiacchierato. Da giorni si discute della possibilità che ci sia un interessamento del Liverpool ma anche di altri club della Premier, in particolare del Chelsea. Finora, non sono arrivate offerte concrete sulla scrivania dei dirigenti dell’Inter, ma il club nerazzurro sembra essere intenzionato a muoversi in maniera prioritaria per evitare il pericolo di perdere il suo calciatore.

Rilancio Inter: stipendio raddoppiato per Barella

Come riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo account Twitter, il centrocampista arrivato dal Cagliari non vuole lasciare Milano. In tal senso, la novità è che l’Inter nell’arco della prossima settimana aprire le trattative per il rinnovo del contratto, praticamente raddoppiando l’attuale ingaggio di Barella che di 2,5 milioni di euro a stagione. Si parla di uno stipendio da 4.5 milioni annui.

Una mossa necessaria per blindare il mediano e mettere fine alle tante voci di mercato sul suo conto. Altresì, l’Inter, dopo aver perso Hakimi non vuole sacrificare altri calciatori fondamentali per la prossima stagione.