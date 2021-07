“Domani si opera”: Juventus, subito un titolare sotto i ferri

La Juventus ha confermato che il centrocampista Arthur si sottoporrà ad un intervento, ma questa è un’ottima notizia per i bianconeri

La prima stagione alla Juventus del centrocampista brasiliano Arthur è stata condizionata da problemi fisici con l’ambientamento che ha portato l’ex calciatore del Barcellona a faticare molto. La nuova stagione inizia con le stesse difficoltà con il giocatore che sarà costretto nei prossimi giorni ad un intervento chirurgico.

L’operazione è una buona notizia per Arthur e per la Juventus che dovrebbero risolvere definitivamente un problema. Il calciatore potrebbe tornare a pieno regime verso la fine di Agosto per poi debuttare in campionato dopo la sosta ed agli inizi di Settembre.

Juventus, ecco perchè l’operazione di Arthur è una buona notizia

La prima stagione di Arthur alla Juventus è stata condizionata dai problemi fisici con il brasiliano che non poteva operarsi a causa di una calcificazione che condizionava e pregiudicava la sua situazione. I test medici hanno portato invece una buona notizia per il giocatore.

Dopo una lunga analisi il calciatore, insieme allo staff medico, ha deciso per l’operazione che potrà chiudere definitivamente quest’annosa questione. Lo riporta Calciomercato.it.