Lewandowski possibile bomba del calciomercato: ammissione dal Bayern

Lewandowski potrebbe lasciare il Bayern in estate: lo seguono City e Chelsea, c’è anche una mezza ammissione di Nagelsmann

Clamorosa indiscrezione di mercato dalla Germania. ‘Sky Sport Deutschland’ riferisce infatti che Robert Lewandowski potrebbe lasciare il Bayern Monaco nel corso della sessione estiva di calciomercato.

A seminare dubbi circa la permanenza del polacco è stato il neo tecnico dei campioni di Germania, Julian Nagelsmann: “È normale che ci siano squadre interessate al giocatore, ne ho parlato con lui”.

Bomba dalla Germania: Lewandowski può lasciare il Bayern. City e Chelsea in prima fila

Un’affermazione che, pur non rivelando moltissimo, non chiude certo le porte a un addio di Lewandowski, il quale non avrebbe escluso a priori un suo addio ai bavaresi.

Sul centravanti sono segnalate in particolare attenzioni dalla Premier League, con le due finaliste di Champions (Chelsea e Manchester City) in prima fila.

Il calciatore, alla soglia dei 33 anni, potrebbe essere tentato da un’esperienza in un campionato diverso e molto affascinante come la Premier, anche se per il momento il Bayern non ha aperto alla cessione del suo numero 9.

Nelle prossime settimane si potrà certamente capire se questi rumors avranno o meno la possibilità di trasformarsi in trattative concrete.