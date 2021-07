L’Inghilterra ha messo le mani sul top player della Roma

In Inghilterra piace Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma è il desiderio del mercato: clausola da 26 milioni di euro.

La nuova Roma di José Mourinho sta per nascere. Il club giallorosso, dopo la presentazione dell’allenatore portoghese, è già al lavoro per preparare la prossima stagione calcistica. La sfida per lo Special One è di quelle importanti: riportare il club nei piani alti della classifica e cercare la qualificazione in Champions League. Un affare non da poco, considerando che molti top player della squadra restano ancora in bilico.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Roma, Pellegrini piace in Inghilterra

A proposito di top player, c’è da registrare, nelle ultime ore, l’interessamento del Tottenham per un centrocampista giallorosso. E’ Lorenzo Pellegrini il calciatore che è finito nel mirino di Nuno Espirito Santo. Il calciatore giallorosso, out da Euro 2020 a causa di una ricaduta al problema muscolare rimediato nel derby contro la Lazio, non ha potuto prendere parte al torneo europeo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Cristiano Ronaldo ha deciso il suo futuro: “Arrivo”

Nonostante ciò ha attirato l’interesse dei top club d’Europa, Tottenham su tutti. Come riferisce ‘BBC Sport’, infatti, gli inglesi sembrano intenzionati a fare sul serio. Dovranno rispettare, però, la clausola rescissoria da 26 milioni di sterline per strappare alla Roma il cartellino del calciatore.