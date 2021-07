Il City pronto ad emulare il PSG: più di 200 milioni per due giocatori

Il Manchester City lavora per rinforzare la propria rosa e regalare due colpi da novanta per la formazione guidata da Pep Guardiola

Dopo aver mancato in extremis l’obiettivo Champions League, il Manchester City dello sceicco e del tecnico spagnolo Pep Guardiola è al lavoro in vista della prossima stagione, alla ricerca ancora della coppa ‘dalle grandi orecchie’ ed al lavoro per realizzare due colpi da novanta sul mercato.

Il club inglese deve sostituire l’argentino Sergio Aguero, passato a parametro zero al Barcellona e Guardiola avrebbe scelto come centravanti ideale la stella del Tottenham e della Nazionale inglese Harry Kane. Il giocatore appare insoddisfatto a White Hart Lane e potrebbe dire addio agli Spurs dopo tanti anni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il Manchester City sulle tracce di due big della Nazionale inglese

Harry Kane ma non solo per la formazione di Manchester con Guardiola che avrebbe messo nel mirino l’estroso talento dell’Aston Villa Jack Grealish, anch’egli protagonista agli Europei nella nazionale inglese, finalista di Euro 2020.

LEGGI ANCHE >>> Manchester City, si pensa ad un nuovo scambio con la Juve

Per acquistare questi due giocatori il City sarebbe pronto a mettere mano al portafoglio ed il club inglese sarebbe disposto ad investire ben 215 milioni di euro per accaparrarsi entrambi i giocatori e regalare ai tifosi dei Citizens due acquisti da sogno.