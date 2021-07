Juventus, si profila un altro clamoroso scambio con il Manchester City

La Juventus e il Manchester City potrebbero compiere un’altro sensazionale scambio dopo quello completato tra Cancelo e Danilo

La Juventus sogna il super colpo per compiere il salto di qualità nel reparto offensivo e garantire a Massimiliano Allegri un attaccante di prima fascia. La società del presidente Andrea Agnelli, secondo quanto riporta “Fichajes.net”, è seriamente intenzionata a guardare in Premier League per firmare il colpo. Un’operazione che sarebbe del tutto indipendente dall’addio di Cristiano Ronaldo. La testata spagnola concentra l’interesse bianconero in casa del Manchester City con cui si potrebbe configurare un altro sensazionale scambio dopo quello già compiuto nel recente passato quando Joao Cancelo è transitato alla corte di Pep Guardiola mentre Danilo è giunto alla Juventus. Ora potrebbe farsi largo un altro giro sull’asse Italia-Inghilterra.

Juventus, occhi su Gabriel Jesus: possibile scambio con Demiral, bianconeri pronti anche al conguaglio economico

Nel mirino della Juventus, scrive “Fichajes.net”, ci sarebbe Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano potrebbe anche cambiare aria. La sua centralità nel progetto di Guardiola è tutta da dimostrare. Non è quindi da escludere una sua partenza durante questa sessione di calciomercato. La società del presidente Andrea Agnelli pensa a lui per dare un’alternativa importante a Massimiliano Allegri. Il calciatore in forza al City sarebbe valutato intorno ai 50 milioni di euro. La Juventus potrebbe abbassare le pretese del club di Manchester inserendo nella trattativa Merih Demiral. Il centrale turco diventerebbe la pedina di scambio per ridurre la parte economica. la differenza tra il brasiliano e il turco potrebbe consistere in circa 10 milioni di euro.

Gabriel Jesus è sbarcato in Europa durante la stagione 2016-2017. Il calciatore ha espresso i suoi migliori numeri durante il corso 2018-2019 quando tra tutte le competizioni (FA Cup, Premier League, Champions League e EFL Cup) ha firmato 21 reti. Nella stagione appena chiusa, i gol realizzati sono stati invece 14. Alla Juventus potrebbe provare a rilanciare la sua carriera dopo il lungo periodo vissuto in Inghilterra.