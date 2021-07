La UEFA ha svelato le 4 sedi delle finali di Champions fino al 2025

Annunciate le sedi delle finali delle competizioni UEFA fino al 2025: Champions League a San Pietroburgo, Istanbul, Londra e Monaco

Il comitato esecutivo UEFA si è riunito oggi per designare le città che ospiteranno le finali delle competizioni europee per club nei prossimi anni.

In particolare, a Istanbul è stata ‘restituita’ la finale di Champions League, dopo lo spostamento in extremis causa Covid (e destinazione Oporto) che ha interessato l’ultima edizione.

🏟️ Following the relocation of the 2021 #UCL final from Istanbul to Porto, Istanbul will now stage the final in 2023. The next four finals will be:

🇷🇺 2022: Saint Petersburg, Russia

🇹🇷 2023: Istanbul, Turkey

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2024: London, England

🇩🇪 2025: Munich, Germany pic.twitter.com/hmiuJargPR

— UEFA (@UEFA) July 16, 2021