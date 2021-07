La Fifa pronta alla rivoluzione: “Tempi da 30 minuti e sostituzioni illimitate”

Cinque rivoluzionarie regole in un torneo giovanile in Olanda: la FIFA segue con attenzione, pronta a cambiare il regolamento

Due frazioni di gioco da 30′ con tempo effettivo; sostituzioni illimitate; falli laterali battuti con i piedi; rimesse e calci da fermo senza l’obbligo di servire un compagno di squadra; esclusioni a tempo (5 minuti) dopo ogni cartellino giallo.

Sono le cinque nuove regole che rivoluzionerebbero completamente il calcio per come lo conosciamo e che sono attualmente in corso di sperimentazione.

Dalle sostituzioni illimitate ai tempi effettivi da 30 minuti: le nuove regole che ha in mente la FIFA

Per ora si tratta solo di un torneo giovanile. Si chiama Future Football Cup, si svolge in Olanda e coinvolge le rappresentative Under 19 di quattro club: PSV Eindhoven, AZ Alkmaar, Bruges e Lipsia.

Secondo il sito ‘TycSports’, però, sarebbe stata la stessa FIFA, sempre alla ricerca di innovazioni che possano rendere il football più seguito e coinvolgente, a incoraggiare l’utilizzo delle nuove regole durante il torneo.

L’obiettivo è quello di rendere più avvincenti e spettacolari le partite, aumentando il numero di occasioni, di gol e, conseguentemente, di emozioni offerte agli spettatori.

Se le risposte saranno buone, la confederazione mondiale guidata da Infantino sarebbe pronta ad andare avanti con la sperimentazione, con la prospettiva di inserire tutte o alcune tra le innovazioni all’interno del regolamento ufficiale del gioco del calcio.