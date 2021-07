Donnarumma e il gesto d’amore che ha spiazzato tutti

Donnarumma spiazza tutti sui social: l’impresa compiuta dall’Italia negli Euro2020 resterà per sempre impressa su di lui.

Gianluigi Donnarumma, tramite il suo profilo Instagram, ha mostrato la foto del tatuaggio appena realizzato, che raffigura la coppa vinta dagli italiani in Euro2020. Il disegno riporta la coppa dell’Europeo, la data dell’11 luglio 2021 e la bandiera tricolore che abbellisce e rende più prezioso il tutto. Un gesto d’amore per la Nazionale e un ricordo che porterà per sempre impresso sulla propria pelle.

Il portiere del 1999 è stato un vero e proprio eroe nell’Europeo che si è da poco concluso e ha confermato le sue ottime qualità tra i pali della Nazionale Italiana. È stato perciò anche eletto come miglior giocatore di Euro 2020 e, parando rigori decisivi, ha regalanto prima l’accesso in finale agli azzurri e poi la vittoria della coppa tanto desiderata da un’intera nazione.

La coppa indelebile sulla pelle di Donnarumma

Quella stessa coppa, Donnarumma ha deciso poche ore fa di tatuarla sul proprio braccio. Una sorta di promemoria che, guardandolo di tanto in tanto, gli ricorda di averlo conquistato e portato a Roma quel trofeo tanto desiderato. Il trionfo è stato di un’intera squadra che, capeggiata da Roberto Mancini, ha ottenuto a Wembley una vittoria importantissima. Dopo 53 anni, l’Italia è tornata a essere campione d’Europa.

Definito spesso come ‘l’erede di Buffon’, ha dimostrato davvero di esserlo. Non ha mai perso la calma propria del suo carattere e l’Italia intera lo ringrazia per ciò che, insieme a tutto il gruppo azzurro, ha compiuto. Donnarumma di sicuro non potrà mai più dimenticare ciò che è accaduto nella competizione siglata Euro2020.