Napoli, l’annuncio di De Laurentiis che spegne le polemiche

Il Napoli avrà a disposizione il nuovo materiale tecnico il 20 agosto. A riportarlo è il giornalista Carlo Alvino.

Ieri per il Napoli è incominciato il ritiro di Dimaro. Gli azzurri rimaranno in Trentino fino al 25 luglio. La squadra azzurra è stata accolta con poco entusiasmo dai pochi tifosi presenti. L’arrivo di Spalletti non ha fatto dimenticare ai sostenitori del Napoli la mancata qualificazione in Champions dopo il pareggio contro il Verona.

Il primo giorno di ritiro per il Napoli è stato contraddistinto dalle polemiche sull’assenza sull’assenza delle maglie da gioco e dell’altro materiale tecnico come i completini per l’allenamento. Il giornalista ‘Carlo Alvino’, tramite un tweet, ha fatto luce sulla mancanza di nuove divise per la prossima stagione:

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Chiacchierata a Dimaro con Adl “il 20 agosto il Napoli avrà il nuovo materiale tecnico a disposizione.Le maglie avranno il logo EA7 si producono in Italia Cina Bangladesh Pakistan e Turchia” Ma si è parlato di tanto altro. Il resoconto stasera alle 19:00 a @kisskissnapoli — Carlo Alvino (@Carloalvino) July 16, 2021

De Laurentiis risponde alle critiche sul materiale tecnico

“Il presidente De Laurentiis, dopo una chiacchierata qui a Dimaro, ha annunciato che il 20 agosto il Napoli avrà a disposizione il nuovo materiale tecnico. Le maglie saranno contraddistinte dal logo EA7. Si producono in Italia, Cina, Bangladesh, Pakistan e Turchia”.

LEGGI ANCHE >>> Insigne e il rinnovo col Napoli: spunta un nuovo retroscena

Ieri sui social sono piovute subito delle critiche per il presidente De Laurentiis quando i tifosi azzurri hanno visto i giocatori del Napoli indossare la divisa della Kappa dell’anno scorso. Il rapporto di collaborazione con l’azienda italiana è terminato con la conclusione della stagione 2020/2021.