“Non si era mai visto”: la ‘sorpresa’ del Napoli in ritiro ha scosso i tifosi

Il Napoli è arrivato a Dimaro, ma De Laurentiis è stato subito criticato per la mancanza di nuove divise per la prossima stagione.

E’ incominciata l’era Spalletti nel Napoli. La squadra, avara dei nazionali che hanno disputato o l’Europeo o la Copa America, si è ritrovata nei giorni scorsi a Castel Volturno e ieri è giunta a Dimaro dove ha svolto il primo allenamento del ritiro. I partenopei rimarranno in Trentino 10 giorni.

Il Napoli, anche causa delle restrizioni dovute al Covid-19 e al cattivo tempo, è stato accolto da pochi tifosi. La delusione per il pareggio contro il Verona e la conseguente mancata qualificazione alla Champions Leauge è ancora troppo cocente per i sostenitori partenopei. Il primo giorno del ritiro azzurro è stato contraddistinto dalla polemica sull’assenza delle maglie da gioco e dell’altro materiale tecnico come i completini per l’allenamento.

i giocatori del #Napoli sono arrivati a Dimaro con le rimanenze della scorsa stagione…indossando quindi le maglie della #Kappa, ma stiamo scherzando? — I N S I D E R (@iINSIDER_) July 15, 2021

Ma il Napoli con le divise che bordello sta combinando? Si sono presentati in ritiro con divise Kappa (ma il contratto non è stato interrotto?), si alleneranno con materiali Zeus e la roba autoprodotta quando arriva? — Frà❌ CAMPIONE D’EUROPA! 🇮🇹 (@enfasiXI) July 15, 2021

Tante polemiche per la scelta del Napoli di De Laurentiis

De Laurentiis ha deciso di autoprodursi le maglie per la prossima stagione, ma il progetto sta riscontrando molti ritardi a causa delle tempistiche di un piano così complesso. I giocatori sono stati ‘costretti’, cosa successa raramenete nel calcio professionistico, ad indossare il materiale della Kappa, anche se il rapporto di collaborazione con l’azione italiana è concluso, dell’annata precendente.

I tifosi sono rimasti esterefatti per questa decisione del Napoli e sui social sono divampate le polemiche. L’idea dell’autoproduzione delle divise è sicuramente innovativa, ma che al momento ha lasciato senza parole i sostenitori azzurri. Spalletti spera di ricucire questo strappo tra la squadra e i propri tifosi.