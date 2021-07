Sarri ‘minaccia’ i tifosi in ritiro: la reazione agli insulti

Maurizio Sarri ha cominciato la sua avventura alla guida della Lazio e durante il ritiro estivo è intervenuto in difesa di Muriqi con un tifoso.

Scene di piccola tensione ad Auronzo di Cadore, luogo in cui la Lazio si trova in ritiro. Il tecnico Sarri, infatti, è intervenuto rivolgendosi ad alcuni tifosi in difesa di Muriqi.

Sarri difende Muriqi dalle offese di un tifoso

Alcuni tifosi presenti, infatti, avevano preso di mira l’attaccante Muriqi e avevano cominciato a insultarlo. L’allenatore ha lasciato correre per un po’ ma a un certo punto si è avvicinato ai presenti sugli spalti ed è intervenuto: “Se vi sento dire qualcosa su Muriqi vi faccio andar via”. Applauso da parte della maggior parte dei presenti non soltanto in difesa del calciatore ma anche per l’atteggiamento di Sarri a difesa dei suoi.

Nel frattempo la squadra è in allerta a causa di un positivo al Covid-19 ritrovato nel gruppo squadra. Si tratterebbe di un giocatore della Primavera, ma si mantiene la massima attenzione e si potenziano i test per prevenire la possibilità di un focolaio in ritiro.