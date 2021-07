L’offerta ufficiale della Juventus per il sogno del mercato estivo

La Juventus ha presentato la prima offerta ufficiale al Sassuolo per Locatelli. Ieri vertice tra le società per formulare la proposta.

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri inizia a prender forma. Con l’arrivo del calciomercato estivo, la società di Andrea Agnelli è al lavoro per puntellare la rosa ed inserire nuovi innesti in rosa. Il sogno del mercato estivo, è noto, è Manuel Locatelli del Sassuolo. Reduce dalla vittoria dell’Europeo con la Nazionale italiana di Roberto Mancini, il centrocampista neroverde potrebbe dire addio al club emiliano in estate.

Calciomercato Juventus, offerta ufficiale per Locatelli

Allegri vuole Locatelli, la notizia non è un mistero. L’allenatore bianconero lo ha esplicitamente richiesto alla dirigenza che è al lavoro per regalare nuovi calciatori ai tifosi. L’affare resta complicato, ma dinanzi all’offerta giusta il Sassuolo potrebbe decidere di far partire il classe 1998.

Nella giornata di ieri, infatti, i vertici del Sassuolo e della Juventus si sono incontrati per trattare. Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, i bianconeri avrebbero già formulato una prima offerta ufficiale, basata su un prestito biennale con obbligo di riscatto condizionato, per un totale di 37 milioni di euro. Carnevali, però, ne chiede almeno 40 di milioni. La Juve propone cinque milioni di euro subito per il prestito di due anni. Il riscatto sarebbe fissato a 25 milioni nella stagione 2022/2021. Il riscatto, però, sarebbe subordinato alla qualificazione in Champions League dei bianconeri che aggiungerebbero, poi, 7 milioni di bonus legati alle presenze del calciatore.