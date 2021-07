Juventus, è pronto l’acquisto low cost con beffa al Milan

La Juventus si avvicina notevolmente alla stellina del Santos Kaio Jorge. Il giocatore piaceva anche al Milan che rischia la beffa

Cristiano Ronaldo sembra sempre più vicino alla permanenza e questo può cambiare notevolmente i piani di mercato della Juventus. I bianconeri, a questo punto, eviteranno grandi colpi in attacco e cercano cosi giocatori per puntellare il reparto offensivo senza ingenti spese.

I bianconeri sono ora in forte pressing per la giovane stella del Santos Kaio Jorge, giocatore in scadenza di contratto a Dicembre con il club ed ormai in uscita dal club brasiliano. Il Santos chiede 10 milioni ma Milan e Juve sono ferme a circa la metà.

Juventus, pronta la beffa al Milan per il colpo in attacco

Kaio Jorge è considerato tra i più promettenti calciatori brasiliani e sono tanti i club interessati al suo talento. In passato c’era il Napoli, poi è spuntato il Milan ma nelle ultime ore secondo quanto riporta Sportmediaset la Juventus ha scavalcato la concorrenza.

La Juventus sembra ormai legata ai contratti di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, oltre che al rinnovo del prestito di Alvaro Morata, e visto la situazione Kaio Jorge viene vista come la miglior soluzione qualità prezzo per migliorare il reparto offensivo.