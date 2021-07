Serie A, focolaio Covid: i positivi diventano addirittura dieci

Continuano le difficoltà per lo Spezia in questo ritiro turbato dal caso Covid. Quello che si è sviluppato è un vero e proprio focolaio che la società è l’ASL di Bolzano stanno provando a contenere. Ecco quanto si legge nel comunicato del club bianconero dopo che altri due calciatori sono risultati positivi ai tamponi delle scorse ore. “Lo Spezia Calcio – si legge sul sito del club – comunica che l’ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid-19 di due calciatori. Il club, dopo aver sospeso l’attività nel pomeriggio di ieri e questa mattina, ha ottenuto dall’ASL di Bolzano l’autorizzazione a svolgere sedute di allenamento individuale già da questo pomeriggio. Il gruppo squadra resterà in isolamento seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario”