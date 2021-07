Barcellona e Atletico Madrid, cancellata l’operazione dell’estate

Sembra essere saltato lo scambio fra Atletico e Barcellona che avrebbe riportato Griezmann a Madrid in cambio di Saul.

Antoine Griezmann, “le petit diable”, è un giocatore che negli anni si è costruito lo status di top player. Dopo gli inizi nella Real Sociedad, il trasferimento nel 2014 all’Atletico Madrid gli ha permesso di imporsi come uno dei giocatori più talentuosi nati dopo il 1991 (rivista Don Balón).

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Vicecampione d’Europa con la Francia nel 2016, edizione conclusa da capocannoniere del torneo, ma soprattutto campione del mondo in Russia nel 2018, la sua cavalcata trionfale ha subito un netto rallentamento a seguito del trasferimento al Barcellona, dove avrebbe dovuto creare un altro attacco dei sogni prendendo il posto di Neymar, trasferitosi nel frattempo a Parigi. Con i blaugrana non sembra aver mai trovato la quadra, le enormi aspettative potrebbero aver pesato su di lui, che ha impiegato qualche mese a trovare un’affinità di gioco con Leo Messi e si è fatto notare nel frattempo per i gol sbagliati prima ancora che per quelli segnati (35 in 99 presenze totali).

L’Atletico Madrid è coperto in attacco e non può permettersi il ritorno di Griezmann

Le sue difficoltà, unite al suo valore di mercato e allo stipendio, l’hanno reso sacrificabile agli occhi della dirigenza del Barça, che in questa sessione di mercato ha già acquistato Aguero e Depay. Griezmann sembrava indirizzato verso il ritorno all’Atletico Madrid, che è stato la sua casa per 5 stagioni e dove ha sicuramente lasciato splendidi ricordi grazie alle grandi prestazioni sotto la guida di Simeone soprattutto.

LEGGI ANCHE >>> Il sacrificio di Miralem Pjanic pur di tornare alla Juventus

Le voci di uno scambio fra Barcellona e Atletico avevano preso piede, con Saul individuato come possibile contropartita. Oggi però il ‘Mundo Deportivo’ distrugge ogni speranza per chiunque avesse sperato in questo scambio fra Griezmann e il centrocampista. Nel taglio alto si può infatti leggere senza mezzi termini “Operazione cancellata”. Il motivo è semplice: l’Atletico non è interessato a riprendere Grizou.