Milan, l’intreccio di mercato con l’Atalanta non è più una sorpresa

Dopo il triplo colpo dei giorni scorsi, il Milan di Stefano Pioli si conferma concentrato ed attivo sul mercato in entrata. Il club rossonero, nonostante abbia già investito molte risorse per l’arrivo di Olivier Giroud, Brahim Diaz e Ballo-Toure, è scatenato. Le intenzioni di Paolo Maldini sono quelle di regalare al tecnico ed ai tifosi nuovi calciatori da inserire al più presto in rosa. L’obiettivo più caldo per la trequarti e l’attacco del prossimo anno è quello di Ilicic.

Calciomercato Milan, annuncio su Ilicic

L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi è intervenuto a margine della presentazione delle nuove divise dei bergamaschi ai microfoni di ‘Corriere.it’: “Ilicic ha dato tanto all’Atalanta, è stato molto chiacchierato in passato. Sappiamo cosa ha dato e cosa può fare. Se ci saranno delle offerte le valuteremo. Non c’è fretta di risolvere un problema, ma di fare la volontà ed il bene della società”.

La Dea, di conseguenza, è pronta ad affacciarsi sul mercato per sostituire i calciatori che verranno eventualmente ceduti: “Ci sono vari nomi – continua Percassi – A volte si vende ed a volte si compra. Questo è un mercato particolare. Dovremo vedere se ci saranno le occasioni giuste in entrata ed in uscita per continuare con il nostro progetto di crescita”.