Roma, il doppio colpo sta per arrivare: l’ammissione ufficiale

Le dichiarazioni di Tiago Pinto della Roma all’esterno di Trigoria sugli affari in entrata da parte del club giallorosso. Due le novità.

La Roma è piuttosto attiva sul fronte del calciomercato e muove le prime pedine, ma la principale in entrata sarebbe Granit Xhaka dell’Arsenal. Il calciatore sarebbe piuttosto contento di trovare in panchina José Mourinho, oltre al piacere di ritornare in Serie A e cercare l’opportunità per essere protagonista.

Roma, Tiago Pinto annuncia Vina e parla di Xhaka

Trigoria è piuttosto movimentata da inizio settimana e Tiago Pinto, che si occupa del mercato del club, all’uscita dopo pranzo è stato trattenuto da alcuni tifosi presenti. Inevitabili le domande sui prossimi acquisti, anche per capire la conformazione che avrà la squadra, sicuramente nuova anche tecnicamente: “Il mercato va bene, arriva Vina”, è stata la prima affermazione del dirigente portoghese, che su Xhaka è andato più cauto aprendo però le porte al mercato in ingresso: “Ora vediamo, uno alla volta”.

La trattativa tra l’Arsenal e la Roma prosegue ormai da diverso tempo. I giallorossi avevano presentato una proposta da 15 milioni di euro inizialmente, ma venne nell’immediato rispedita al mittente. Ora pare si stia adoperando la strategia dell’attesa ma l’arrivo di Lokonga all’Arsenal è significativo: è il tassello che potrebbe definitivamente liberare Xhaka e spingere lo svizzero verso la Capitale.