Inter, è boom scudetto: arriva il dato che fa sognare i tifosi

La recente vittoria dello scudetto ha regalato all’Inter un netto incremento dei valori dei singoli calciatori, una crescita incredibile

Il lavoro di Antonio Conte all’Inter è stato straordinario ed il tecnico pugliese è riuscito a fermare il dominio in Italia della Juventus, reduce da nove vittorie consecutive. L’Inter è diventata campione d’Italia ed il tecnico ha enormi meriti, ma senza dubbio anche la dirigenza e la società sono stati abili ad investire su alcuni dei migliori giovani sul mercato.

La vittoria dell’Inter è dimostrata anche da un particolare dato riguardante i numeri di Transfermarkt: tra i migliori 10 giocatori in Serie A per valore economico sono ben 5 i calciatori nerazzurri, un risultato che sicuramente non può che far piacere alla proprietà cinese di Suning.

Inter, è dominio assoluto nelle statistiche di Transfermarkt

Il giocatore con il maggior valore nella Serie A è l’attaccante belga Romelu Lukaku, autentico trascinatore dell’ultimo scudetto nerazzurro. Il centravanti, valutato 100 milioni di euro, è davanti al compagno di reparto Lautaro Martinez, non incisivo quanto il belga ma comunque più giovane. Al terzo posto il ‘primo’ non interista, ovvero il difensore olandese Matthijs De Ligt.

Sono poi Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Milan Skriniar gli altri giocatori di proprietà del club milanese presenti in classifica, un dato che testimonia di come la squadra nerazzurra, nonostante il cambio tecnico, possa essere considerata tra le favorite per lo scudetto.